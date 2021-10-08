Аршавин назвал бессмысленным решение Карпина запретить в сборной мучное и сладкое

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о решении главного тренера национальной команды Валерия Карпина запретить сладкое и мучное.

«Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах, может быть, и нет таких запретов. А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

После прихода в сборную России Каприн заявил, что принял решение изменить меню питания футболистов национальной команды и исключить из него сахар и мучное.

8 октября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее главный тренер сборной России рассказал о ситуации с лишним весом у одного из лидеров команды, капитана «Спартака» Георгия Джикии, у которого врачи нашли два активных гена ожирения.