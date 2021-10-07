Агент попросил игрока сборной России не брать номер, под которым играл Дзюба

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, как закончилось его сотрудничество с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, передает Sport24.

«После завершения нашего контракта мы пожали руки. Каждый пошел своей дорогой. Сейчас Костя Тюкавин, когда его впервые вызвали в сборную, взял 22-й номер. Попросил больше его не брать. Дзюба ведь под ним играл. Не надо нам 22-й номер», — сказал Сафонов.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией. Дзюба отказался от вызова в национальную команду.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, говоря об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы от игры за национальную команду в октябрьских матчах квалификации к ЧМ-2022, заявил, что никак не относится к этой ситуации.