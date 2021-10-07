Агент Сафонов о Дзюбе: тот, кто предал один раз, предаст и второй

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал отказ форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы сыграть за национальную команду в октябрьских матчах, передает Sport24.

«Могу сказать одно: тот, кто предал один раз, предаст и второй», — сказал Сафонов.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отказе Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи.