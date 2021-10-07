Мария Захарова назвала провокацией изображение Крыма частью Украины в презентации УЕФА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на включение Крыма в состав Украины во время презентации чемпионата Европы — 2024 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает РИА «Новости».

Захарова отметила, что УЕФА является уважаемой организацией, которая не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских футбольных чиновников.

«То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно. Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Мы просили бы руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание», — отметила Захарова.

Также Захарова напомнила о том, что игроки сборной Украины на Евро-2020 выступали в футболках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов.

Ранее в УЕФА объяснили включение Крыма в состав Украины на логотипе Евро-2024.