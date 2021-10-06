Луческу: в «Барселоне» каждый играл за Месси, а он ходил по полю и не пробегал больше 8 км

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу считает, что нападающий Лионель Месси во время выступления за «Барселону» «ходил по полю, потому что он не пробегал больше 8 км». Слова специалиста передает Telekomsport.

«Не знаю, на что рассчитывал Месси, но в 34 года нелегко перейти в другую команду, войти в коллектив. В «Барселоне» каждый играл за него, а Лео ходил по полю, потому что он не пробегал больше 8 км. Но когда он был с мячом, он становился определяющим игроком. Ему разрешали это делать», – сказал Луческу.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее президент Ла Лиги рассказал, в каком случае «Барселона» могла сохранить Месси.