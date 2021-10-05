Мбаппе заявил, что готов уйти из сборной Франции

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о выступлении за национальную команду. На чемпионате Европы — 2020 игрок подвергся критике со стороны футбольной общественности.

«Никогда не брал ни одного евро за игру в составе сборной Франции. И всегда буду выступать за нее бесплатно. Однако я никогда не хотел создавать проблемы. Однажды я почувствовал, что начинаю становиться проблемой и то же самое начали ощущать и другие люди. Они говорили, что мое эго стало причиной поражения национальной команды, что я хотел слишком многого, а без меня команда могла бы победить.

Национальная сборная Франции — это самое главное, и если команда будет счастливее без меня, то я готов уйти. Я обсуждал это на встрече с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре. Я ему высказал, что мне не нравится то, что люди называли меня «обезьяной» за нереализованный 11-метровый в матче со Швейцарией на Евро. Вместе с тем, я не отрицаю, что виноват в незабитом пенальти», — приводит слова форварда Goal со ссылкой на L'Equipe.

На Евро-2020 22-летний нападающий не реализовал 11-метровый в послематчевой серии пенальти с командой Швейцарии в 1/8 финала турнира.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл в девяти играх Лиги 1, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Килиан Мбаппе рассказал, что мог перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.