Наставник сборной Нидерландов считает европейский турнир ненужным

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал считает, что Лига конференций УЕФА — это просто дополнительные игры для футболистов. Слова голландского специалиста передает Dutch Football.

«Лига конференций — это не та лига, которая делает тебя счастливым. Это просто дополнительные матчи для игроков», — сказал ван Гал.

Лига конференций УЕФА — ежегодного соревнования футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первый в истории гол в отборочных матчах Лиги Конференции Европы был забит 6 июля 2021 года игроком «Мосты» Эво Эмеме Христосом в матче отборочного раунда против «Спартака» Трнава.

Ранее Луи ван Гал заявил, что не вызвал в национальную команду хавбека московского «Спартака» Квинси Промеса по причине уголовного дела, фигурантом которого он является.