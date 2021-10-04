Федор Емельяненко ответил на вопрос о возможном бое с братом Александром

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко прокомментировал слова брата Александра, который заявил, что готов провести с ним бой.

«Его слова не стали неожиданностью, учитывая его слова и поступки в последнее время. Знаете, нашего боя никогда не было бы. Его не могло быть в принципе и не будет никогда», — приводит слова бойца «СЭ».

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Ранее Федор Емельяненко высказался о поединке его брата Александра Емельяненко с блогером Артемом Тарасовым.