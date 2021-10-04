Тренер «Локомотива» Николич может возглавить клуб Серии А

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич может возглавить «Специю». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в клубе, который на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, недовольны работой Тиаго Мотты и готовы рассмотреть вариант с его отставкой.

Напомним, что в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» на своем поле уступили «Ростову».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны.

В следующем туре «Локомотив» в Казани сыграет с «Рубином».

Ранее полузащитник Зелимхан Бакаев заявил, что набрал хорошую форму перед вызовом в сборную России.