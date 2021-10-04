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Журналист Арустамян анонсировал отставку Николича из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич в ближайшее время будет отправлен в отставку. Об этом сообщил спортивный журналист Нобель Арустамян.

По его информации, 4 октября у сербского специалиста состоится встреча с руководством «железнодорожников», на которой будут обсуждаться детали скорого увольнения.

Напомним, что в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» на своем поле уступил «Ростову».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны. «Ростов» с девятью баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Ростов» на выезде встретится с «Сочи», а «Локомотив» в Казани сыграет с «Рубином».

Ранее полузащитник Зелимхан Бакаев заявил, что набрал хорошую форму перед вызовом в сборную России.

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Футбол. Чемпионат России
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