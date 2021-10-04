Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин присвоил 11 деятелям культуры звание заслуженного артиста 05:42
Аутсайдер Бундеслиги прервал гегемонию «Баварии» 05:40
Пять человек пострадали при опрокидывании автобус под Красноярском 05:29
Матч украинской лиги закончился массовой дракой 05:27
Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке» 05:25
«Господин президент»: в руставской тюрьме рассказали о содержании... 05:18
«Ъ» выяснил, где Эрдоган хочет построить новые АЭС с помощью России 05:08
В Гидрометцентре рассказали, когда в России закончится «золотая осень» 05:03
В 200 раз больше, чем у «Хаббла»: NASA завершило проектирование... 04:55
Главный тренер мадридского «Реала» назвал худший матч клуба 04:54
Бесплатная ставка 1000 р.

Немецкий топ-клуб предложил «Реалу» купить своего футболиста

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» планирует продать мадридскому «Реалу» своего полузащитника Кристофера Нкунку. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, приобрести французского хавбека предложил мадридскому клубу агент игрока Пини Захави.

Сообщается, что немецкий клуб планирует заработать на трансфере Нкунку €50 млн.

Контракт Нкунку с «РБ Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне француз забил шесть мячей и сделал три голевые передачи в восьми играх за «Лейпциг».

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Нкунку составляет € 43 млн.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал прошедший матч чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:2) худшим в этом сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Кто попал в «досье Пандоры»
Журналисты из 117 стран опубликовали расследование об офшорах мировой элиты
Предполагаемого убийцу студенток в Оренбуржье задержали со стрельбой
В Орске задержан подозреваемый в убийстве трех студенток медучилища
«Мы все грузины и дети этой страны»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы
Сидящий в тюрьме Саакашвили поздравил соратников с «чудом в Тбилиси»
Космонавт Котов рассказал, что ожидает Пересильд и Шипенко на пути к МКС
Составлен рейтинг российских городов-лидеров по уровню зарплат
Названы оптимально здоровые перекусы на работе
Россиянам рассказали о высоком шансе заразиться ОРВИ после перенесенного COVID-19
Новости и материалы
Путин присвоил 11 деятелям культуры звание заслуженного артиста
Аутсайдер Бундеслиги прервал гегемонию «Баварии»
Пять человек пострадали при опрокидывании автобус под Красноярском
Матч украинской лиги закончился массовой дракой
Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке»
«Господин президент»: в руставской тюрьме рассказали о содержании Саакашвили
«Ъ» выяснил, где Эрдоган хочет построить новые АЭС с помощью России
В Гидрометцентре рассказали, когда в России закончится «золотая осень»
В 200 раз больше, чем у «Хаббла»: NASA завершило проектирование телескопа «Роман»
Главный тренер мадридского «Реала» назвал худший матч клуба
Названы способы приготовления полезной гречки
Наставник «Локомотива» ответил на вопрос о своем будущем в клубе
Наставник «Зенита» Семак о матче с «Сочи»: даже в меньшинстве смогли забить
Сокамерники избили заключенного пятнадцать раз, узнав о его деле в новостях
В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19
В Антарктиде решили найти ответ, почему ледниковые периоды стали в два раза дольше
Глобальное потепление может вызвать сильные взрывы подземного газа в Сибири
Yonhap: КНДР и Южная Корея восстановили каналы связи
Все новости
«Мои сыновья станут твоими защитниками. Напиши, я буду ждать»
В общежитии техникума под Вологдой толпой избили сироту
«Жестоко избили ветеранов и инвалидов войны»
Глава МВД Абхазии ушел в отставку после драки в центре Сухума
Фанаты «Спартака» заявили об избиении двух болельщиков на матче с «Ахматом»
В «Спартаке» проверяют информацию об избиении двух болельщиков в Грозном
Воссоединение «Тату», болезнь Гузеевой, свобода Бритни Спирс
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
Последний Бонд Крэйга, Камбербетч с котами и умирающая Франция
Что посмотреть в кино в октябре
«Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос»
Как слова Макрона привели к международному скандалу
Умер актер Андрей Дубовский
Блеск и роскошь «Отважного туркмена»
Аркадаг принял парад на кабриолете Gelandewagen
Рецидивист и разбойник. Названо имя подозреваемого в тройном убийстве в Гае
Оренбургские правоохранители опубликовали фото причастного к убийству трех студенток
«Мы не хайпили». Больного с COVID-19 привезли к администрации Владимирской области
Во Владимире врачи «скорой» доставили пациента с коронавирусом на «прием» к губернатору
Незрелое «Яблоко». Почему iPhone 13 и iOS 15 расстроили пользователей
Владельцы сообщили о многочисленных недостатках новой модели iPhone
«Выдавал листы на импичмент президента». Что Зеленский не поделил с Разумковым
Эксперты ожидают скорую отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова
Центробанк изменил нормы. Каким клиентам станет сложнее получить кредит
Эксперты оценили новые нормы регулирования выдачи потребительских займов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях