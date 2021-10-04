Немецкий топ-клуб предложил «Реалу» купить своего футболиста

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» планирует продать мадридскому «Реалу» своего полузащитника Кристофера Нкунку. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, приобрести французского хавбека предложил мадридскому клубу агент игрока Пини Захави.

Сообщается, что немецкий клуб планирует заработать на трансфере Нкунку €50 млн.

Контракт Нкунку с «РБ Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне француз забил шесть мячей и сделал три голевые передачи в восьми играх за «Лейпциг».

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Нкунку составляет € 43 млн.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал прошедший матч чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:2) худшим в этом сезоне.