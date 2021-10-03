Представитель полка Кадырова рассказал о потасовке с фанатами «Спартака»

Представитель полка Кадырова рассказал подробности потасовки с болельщиками московского «Спартака», произошедшей во время матча десятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».

«Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет», — цитирует представителя полка «Спорт-Экспресс».

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали видеозаписи, на которых сотрудники полка Кадырова избивают человека в подтрибунном помещении стадиона в Грозном. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали два фаната московского клуба.

Ранее директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин рассказал подробности избиения болельщика «Спартака». Он заявил, что избитый фанат красно-белых выкрикивал оскорбления на национальной почве. Также представитель лиги сказал, что поклонник московкой команды вел себя неадекватно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.