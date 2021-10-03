«Локомотив» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» проиграл «Ростову» в матче десятого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На десятой минуте мяч забил полузащитник хозяев Константин Марадишвили. В середине первого тайма нападающий «железнодорожников» Гирано Керк отправил мяч в свои ворота. За минуту до конца основного времени игры Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед и принес ей победу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны. «Ростов» с девятью баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Ростов» на выезде встретится с «Сочи», а «Локомотив» в Казани сыграет с «Рубином».

Ранее сообщалось, что нападающий «железнодорожников» Федор Смолов остался в запасе команды.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:2

Голы: 1:0 — Марадишвили, 10; 1:1 — Керк, 31 (автогол); 1:2 — Полоз, 89.