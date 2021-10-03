Агент Головина рассказал подробности травмы футболиста

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о травме футболиста, полученной во время матча девятого тура чемпионата Франции против «Бордо».

«У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную завтра, но он не поедет в ближайшие два дня туда точно», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Монако» и «Бордо», прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 35-й минуте с передачи Головина отличился Орельен Тчуамени. В начале второго тайма мяч забил сам россиянин. На 64-й минуте голом с пенальти отметился Виссам Бен-Йеддер.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 12 матчах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. В конце сентября хавбек был вызван в расположение национальной команды для подготовки к отборочным встречам чемпионата мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России пропустит матчи против Словакии и Словении из-за травмы.