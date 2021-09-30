Ветеран «Спартака»: «Зенит» должен ставить задачу обыгрывать сильнейшие клубы Европы

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» после победы «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0) заявил, что подопечные Сергея Семака, смотря на успехи молдавского «Шерифа», должны ставить себе задачу обыгрывать сильнейшие клубы Европы.

«Зенит» был сильнее по всем позициям. Была обоюдоострая игра, но забитый в начале встречи мяч раскрепостил «Зенит». До удаления «Мальме» сопротивлялся, но после красной карточки и второго гола судьба матча была решена», — сказал Гладилин.

Также экс-футболист высказался о перспективах петербургского клуба в Лиге чемпионов.

«У «Зенита» состав уже созрел для побед. У них есть игроки, готовые встать в строй. Подбор и комплектация состава хорошие. Футболистам просто нужно поверить в себя и делать результат. Но не сказал бы, что они находятся в прекрасной форме.

С любым соперником можно играть. Это показал молдавский «Шериф», который обыграл донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Испанцы не валяли дурака, на поле вышел основной состав, но тираспольский клуб их обыграл. «Зенит» по всем позициям в два раза сильнее «Шерифа». Поэтому надо ставить задачу обыгрывать сильнейшие клубы», — считает Гладилин.

Напомним, в составе петербургской команды забитыми мячами отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

Сине-бело-голубые после двух сыгранных туров в главном европейском турнире занимают третье место в группе H, имея в активе три очка. «Мальме» замыкает таблицу, не набрав ни одного балла. Возглавляет группу туринский «Ювентус» (6), с которым «Зенит» дома сыграет 20 октября. На второй строчке расположился «Челси» (3), обыгравший подопечных Семака в первом туре Лиги чемпионов (1:0).

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин похвалил «Зенит» за победу над «Мальме».