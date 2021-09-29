Петербургский «Зенит» одержал первую победу российских клубов в основном этапе текущего сезона еврокубков, обыграв в матче второго тура Лиги чемпионов шведский «Мальме» (4:0).

В первом туре сине-бело-голубые проиграли лондонскому «Челси» (0:1).

В групповом этапе Лиги Европы московский «Спартак» уступил польской «Легии» (0:1), а столичный «Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» (1:1).

Казанский «Рубин» и «Сочи» не смогли выйти в группу Лиги конференций.

На девятой минуте счет в матче открыл игрок сине-бело-голубых Клаудиньо. В самом начале второго тайма упрочил преимущество хозяев Далер Кузяев. В конце матча Алексей Сутормин и Вендел установили окончательный счет на табло.

После двух туров «Зенит» набрал три очка. «Мальме» начал групповой турнир с двух поражений подряд.

В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака сыграют с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Мальме» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.