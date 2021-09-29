Наставник «Наполи» об игре со «Спартаком»: в России всегда борются до конца

Наставник итальянского «Наполи» Лучано Спалетти высказался о предстоящем матче Лиги Европы против московского «Спартака», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Завтрашний матч очень важен для москвичей, ведь в случае неудачи они могут выбыть из турнира. В России всегда борются до конца и хотят играть в еврокубках. Российские клубы никогда не недооценивают европейские турниры», — сказал Спалетти.

«Наполи» примет «Спартак» на своем поле 30 сентября. Встреча начнется в 19.45 по московскому времени.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В девяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает восьмое место.

Ранее Наставник «Наполи» Спалетти перед матчем со «Спартаком» сравнил себя с крестьянином.