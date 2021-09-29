Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что Интерпол может помочь в расследовании дела со ставками гандболистов молодежной сборной России, передает РИА «Спорт».

«Известно, что были игроки, которые непосредственно контактировали с организаторами и организовывали все это дело. В международной федерации гандбола нам обещана помощь Интерпола, если будет заведено уголовное дело в России», — сказал Шишкарев.

Отмечается, что Даниил Дмитриев и Александр Морозов, Максим Найдунов и Георгий Кириленко отстранены на пять лет, Максим Ермолин и Никита Гоголев — на два, а Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов – до 30 июля 2022 года. Спортсмены могут оспорить решение в Спортивном арбитражном суде.

Глава ФГР Сергей Шишкарев заявил, что федерация обратится в правоохранительные органы. Спортсменам может грозить до семи лет лишения свободы, но раньше таких прецедентов не было.

Ранее ФГР дисквалифицировала восемь игроков молодежной сборной за манипуляции со ставками.