«Шериф» переиграл «Реал» в своем первом гостевом матче ЛЧ

Тираспольский «Шериф» обыграл в гостях мадридский «Реал» (1:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 25-й минуте узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте хавбек из Люксембурга Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

В первом туре «Реал» в гостях оказался сильнее миланского «Интера» со счетом 1:0. Молдавский клуб в гостях уверенно переиграл донецкий «Шахтер» (2:0).

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов.

Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа D. 2 тур.

«Реал» — «Шериф» — 1:1.

Голы: 0:1 — Яхшибоев (25), 1:1 — Бензема (65), 1:2 — Тилль (90).

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