Ветеран ЦСКА: Карпин идет по пути омоложения сборной

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков дал оценку решениям главного тренера сборной России Валерия Карпина при формировании окончательного состава национальной команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении. В частности, специалист высказался о вызове 21-летнего нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, заметив, что Карпин омолаживает сборную.

«Агаларов получил место в окончательном составе авансом. Карпин пошел по пути омоложения сборной и ввода новых людей, но Агаларов включен, думаю, авансом. Он игрок не настолько высокого уровня, чтобы сразу выходить в стартовом составе сборной. Думаю, ставка будет делаться на Смолова и Заболотного. Я смотрел на Смолова в последних матчах, он достойно выглядел, забивал. Считаю, что он должен выйти в старте», — сказал Новиков «Газете.Ru».

По мнению эксперта, должен помочь сборной России опытный Денис Глушаков. Новиков подчеркнул, что когда вызывается футболист такого уровня, он должен играть в стартовом составе.

«Глушакова Карпин давно знает. В «Химках» Денис выглядит очень прилично, забил в одном матче, в другом. Сборной нужен игрок с таким опытом, как Глушаков — думаю, Карпин делает на это ставку. И не исключено, что Глушаков выйдет в стартовом составе. Конечно, возможны варианты, но если берут такого человека, то это не для того, чтобы он сидел в запасе. Значит, рассчитывают, что он выйдет на поле и поможет команде своим опытом. Потому что можно взять молодого парня и держать его, чтобы он тренировался со сборной, играл в товарищеском матче. А таких опытных ребят берут для того, чтобы они выходили на поле», — убежден Новиков.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает оправданным вызов Дениса Глушакова в сборную России.