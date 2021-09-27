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«Хетафе» установил антирекорд Ла Лиги за 25 лет

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Susana Vera/Reuters

Испанский «Хетафе» проиграл «Бетису» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:2.

В семи стартовых турах «Хетафе» набрал ноль очков, что является антирекордом за последние 25 лет.

Также с семи поражений розыгрыш Примеры начинали «Эстремадура» в 1996 году, «Сарагоса» в (1952) и «Расинг» в (1929).

В турнирной таблице лидирует мадридский «Реал», набрав 17 очков. На второй строчке располагается «Реал Сосьедад» (16), замыкает тройку сильнейших «Севилья» (14).

Каталонская «Барселона» находится лишь на шестом месте (12).

«Хетафе» является четвертьфиналистом Лиги Европы сезона-2007/2008.

Ранее Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о Суперлиге.

«Надеюсь, общение с УЕФА приведет к успеху. Мы не собираемся менять свою модель. Такие клубы будут менее конкурентоспособны в Европе, но более устойчивы. Нам нужно защищать «Реал» и «Барселону». Они обречены страдать в еврокубках», — сказал Тебас.

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Футбол. Чемпионат Испании
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