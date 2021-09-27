Усик боксировал с Джошуа в желто-синих перчатках со словами «Симферополь» и «Украина»

Украинский боксер Александр Усик вышел на ринг против британца Энтони Джошуа в желто-синих перчатках.

На одной из них было написано «Симферополь», а на другой — «Украина».

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Для Джошуа это поражение стало вторым при 24 победах, из которых 22 он одержал досрочно. В числе побежденных им оппонентов — россиянин Александр Поветкин. Джошуа нокаутировал «Русского витязя» в сентябре 2018 года, защитив четыре чемпионских пояса.

Ранее украинский боксер Александр Усик подарил знаменитому бизнесмену Илону Маску свой NFT-токен и костюм JAXET, в котором он выходит на поединок.

«Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать особенный подарок – мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовет», – написал украинец в Twitter.