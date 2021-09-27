Боец UFC Петр Ян: Стерлинг сбежал, как подлый трус

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян высказался по поводу отмены поединка с британцем Алджэмэйном Стерлингом.

«Всем известно, что Алджи сбежал, как подлый трус. Хочу заявить, что не собираюсь сидеть и ждать Стерлинга. 30 октября я должен драться в Абу-Даби. В UFC должны найти мне соперника», — сказал Ян в своем Instagram.

Бой должен был пройти в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

Отмечается, что Стерлинг снялся из-за проблем с шеей после операции, связанной с травмой, которую атлет получил в колледже.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Петра Яна, прокомментировал снятие Алджамейна Стерлинга с боя против атлета из России.