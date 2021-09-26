Тренер «Ювентуса» Аллегри: ключевыми в ЛЧ будут матчи не с «Челси», а с «Зенитом»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимо Аллегри заявил, что для итальянского клуба ключевыми в Лиге чемпионов будут матчи с петербургским «Зенитом».

«Посмотрим, как нам играть с «Челси» без Дибалы и Мораты. Однако, игра с «Челси» не будет решающей. Ключевые матчи в плане квалификации в плей-офф — с «Зенитом», — приводит слова специалиста Goal.

Напомним, российский клуб в первом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл на выезде лондонскому «Челси» (0:1), а «Ювентус» в гостях разгромил «Мальме» (3:0).

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет команду из Швеции (29 сентября), а «Ювентус» дома сразится с лондонцами.

Петербуржцы проведут два матча с «Ювентусом» в третьем и четвертом турах главного клубного турнира Европы. 20 октября в Санкт-Петербурге, а 2 ноября в Турине.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.