Украинец Усик прокомментировал свою победу над Джошуа

Новоиспеченный чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе украинец Александр Усик после победы над британским боксером Энтони Джошуа заявил, что он не хотел нокаутировать своего соперника. Слова Усика передает Sports.ru.

«Не было задачи его финишировать. В начале я хотел это сделать, попал, кинулся, но потом тренеры привели меня в чувство. Единственное, что я хотел сделать – это прославить своего Господа – Иисуса Христа и показать, что все это от него», – рассказал Усик.

Бой продлился все 12 раундов. В конце поединка Усик был близок к тому, чтобы нокаутировать своего британского соперника.

Поединок проходил в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Усик на ринге провел 19 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Джошуа провел 26 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел два поражения. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский эмоционально поздравил Александра Усика с победой.