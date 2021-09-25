Уткин объяснил, почему его не удивила отставка Семина с поста наставника «Ростова»

Журналист Василий Уткин высказался об уходе Юрия Семина с поста тренера «Ростова».

Уткин в своем Telegram отметил, что его не удивил уход Семина.

«Удивило назначение полтора месяца назад. Теперь удивлять перестало», — добавил Уткин.

Семин трижды выиграл с московским «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

После восьми туров «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Ранее бывший тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал отставку Юрия Семина из «Ростова».

«Было ясно, что «Ростов» не готов к сезону по первым играм, даже когда еще там не было Семина. Думаю, катализатором конфликта с руководством стало поражение в Кубке России команде из ростовской области. «Чайка» — команда, выступающая в ФНЛ-2», — сказал Гаджиев.