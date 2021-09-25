Поветкин рассказал, за кого будет болеть в бою между Джошуа и Усиком

Олимпийский чемпион Александр Поветкин высказался о предстоящем бое между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Конечно буду смотреть. Это будет зрелищный и интересный бой. Усик отлично защищается, хорошо двигается на ногах, чувствует боксера.

Джошуа — большой, сильный, хорошо работает на дистанции, у него сильный удар. Посмотрим, это бокс, все может случиться, но буду болеть за Александра», — приводит слова боксера «Мир Бокса».

Напомним, что бой пройдет в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Усик на ринге провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Ранее Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя с украинцем Александром Усиком.