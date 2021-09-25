Овечкин сравнил золото Олимпиады и победу в Кубке Стэнли

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о допуске игроков НХЛ к участию в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Для меня большая честь участвовать в Играх, представлять Россию, выступать против сильнейших хоккеистов планеты и пытаться завоевать золотую награду. Сейчас у всех одинаковые шансы.

Насколько важной целью является золотая медаль Олимпиады в сравнении с Кубком Стэнли? Очевидно, что оно стоит в одном ряду. Похоже, это мой последний шанс сыграть на Олимпийских играх, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет физической подготовки, тактики и так далее», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Стоит отметить, что на Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Ранее Александр Овечкин ответил, собирается ли вставлять выбитый зуб.