Наставник «Манчестер Сити» Гвардиола: у нас нет такого оружия, как у «Юнайтед» и «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клубу в ближайшие годы необходимо подписать забивного нападающего. Слова специалиста передает Sky Sports.

«Клубу в ближайшие годы нужен нападающий. Когда это невозможно, это невозможно, мы продолжаем работать с фантастическим составом, который у нас есть.

У нас нет такого оружия, как у «Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэма». У нас нет игрока, способного забить 25 голов, мы должны сделать это как команда», — сказал Гвардиола.

После пяти туров Английской премьер-лиги подопечные Гвардиолы занимают пятое место, имея в активе десять очков.

В следующем матче 25 сентября «горожане» встретятся с лондонским «Челси». 28 сентября «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер, говоря о том, что в пользу его команды арбитры стали назначать меньше 11-метровых ударов, вспомнил слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о несправедливости судейства в Английской премьер-лиге.