Наставник «Реала» заявил, что украинский футболист заслуживает играть за королевский клуб

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин получит игровое время за королевский клуб. Слова Анчелотти передает Marca.

«Ротация на вратарской позиции? Вратарь – это совсем другая позиция, но наша идея состоит в том, что за Куртуа должен быть молодой голкипер, который очень, очень силен и обладает сильными качествами. Мы планируем давать ему игровое время. Лунин заслуживает того, чтобы играть и получит свой шанс», — сказал Анчелотти.

Сейчас основным игроком «сливочных» является бельгиец Тибо Куртуа.

Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари» за 8,5 миллионов евро. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года. До этого Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».

После шести туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 16 очков.

Ранее Анчелотти, говоря о шансах нападающего Карима Бензема выиграть «Золотой мяч», заявил, что француз «как вино — чем старше, тем лучше».