Губерниев: Знарок не назначен тренером сборной, будут ещё консультации

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что кандидатура Олега Знарка на пост главного тренера сборной России еще не утверждена.

«А Знарок еще не назначен! Будут еще консультации! Вот оно как!» — написал Губерниев.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объявил о назначении Знарка наставником национальной команды.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, взяла серебро первенства мира — 2015 и завоевала бронзу ЧМ-2017.

Также сборная России завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Последним местом работы Знарка был клуб КХЛ «Спартак», который он покинул весной 2021 года.

Предыдущий наставник национальной команды Брагин занимал должность главного тренера с июня 2020 года. Со специалистом сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира 2021 года в Риге.