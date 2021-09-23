Депутат Хинштейн призвал не блокировать Facebook из-за ситуации с Хохловым

Председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал новость о том, что наставник Дмитрий Хохлов подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы с целью взыскать моральный ущерб с американской компании Facebook.

По словам специалиста, социальная сеть блокирует упоминание его фамилии из-за созвучности с пренебрежительным наименованием украинцев.

«Не нужно ничего блокировать, чтобы добиться от администрации Facebook правильного подхода. Cитуация, в которую попал Хохлов, обусловлена незнанием специфики русского языка и отсутствием должностных лиц русскоязычного сегмента», — передает слова Хинштейна Metaratings.ru.

После 12 туров «Ротор» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя решение главного тренера клуба Футбольной национальной лиги «Ротор» Дмитрия Хохлова подать иск в суд на Facebook из-за трактования его фамилии как наименования украинцев, заявил, что специалист «судится с американцами вместо того, чтобы всего себя посвятить работе».