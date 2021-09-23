Овечкин рассказал о трудностях, с которыми от столкнулся в США

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал, с какими трудностями он столкнулся, когда приехал играть в США, передает «OK!».

«Сначала я жил в гостинице, а потом некоторое время — дома у генерального менеджера. Помню, как пытался утром объяснить ему на своем «английском», что хочу обычные хлопья с молоком, но он меня совершенно не понимал», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о допуске игроков НХЛ к участию в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.