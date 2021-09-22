Президент ФИФА Инфантино оценил возможности российской сборной

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о сборной России, передает РИА «Новости».

«Россия — великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат мира в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться. Конечно, я верю в возможности российской сборной», — сказал Инфантино.

В 2018 году Россия принимала чемпионат мира, на котором подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Хорватии в серии пенальти.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание форварда «Уфы» Гамида Агаларова в расширенный список национальной команды.