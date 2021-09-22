Самая сексуальная спортсменка мира выступит на неделе моды в Милане

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт примет участие в модном показе, который состоится в Милане с 21 по 27 сентября. Об этом спортсменка объявила в своем Instagram.

Бегунья будет представлять бренд Hugo Boss.

Напомним, что в 2017 году Шмидт была объявлена самой сексуальной спортсменкой мира по версии издания Busted Coveragе.

На прошедших в августе 2021 года Олимпийских играх в Токио легкоатлетка вошла в состав сборной Германии на женскую и смешанную эстафету в качестве запасной.

В 2017 году Шмидт стала серебряной призеркой чемпионата Европы по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. В 2019 году ей удалось завоевать бронзовую награду в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Ранее сообщалось, что экс-рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами Маргарита Пономарева скончалась на 59-м году жизни.