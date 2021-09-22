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Сын Плющенко — об отце: папе было тяжелее заниматься фигурным катанием, он был бедным

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РИА «Новости»

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр сравнил условия для тренировок, которые были у отца со своими.

«Папе было тяжелее. Был бедным, не имел много денег. В те времена каток был маленьким, было очень холодно. Коньки и лезвия были плохие. Было мало еды, игрушек. Папа собирал бутылки, продавал их, и было немножко денег на бульончик, хлебушек», — приводит слова Александра YouTube-канал KENG TV.

Александр Плющенко родился 6 января 2013 года. Осенью 2016 года он дебютировал на страницах американского глянцевого журнала Magnificent Magazine. В 2017 году Александр стал одним из первых учеников созданной академии «Ангелы Плющенко», где в данный момент продолжает заниматься фигурным катанием.

Евгений Плющенко начал заниматься фигурным катанием в четыре года. Тогда семья будущего олимпийского чемпиона жила в Волгограде.

Ранее Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, в котором его сын Александр катается на коньках со сломанной рукой.

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