Черчесов оценил поражение «Зенита» от «Челси» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя в эфире телеканала «Россия 24» итоги стартового матча «Зенита» в Лиге чемпионов против «Челси», заявил, что у лондонского клуба игроки другого уровня.

«Смотрел «Зенит» против «Челси», мне игра понравилась. Готовность у питерцев была, они были готовы и хотели выиграть. Но другое дело, что у соперника игроки другого уровня, они всегда найдут шанс, чтобы поразить ворота. «Зениту» не повезло, посмотрим, как у них будут идти дела дальше», — сказал Черчесов.

Напомним, «Зенит» на выезде проиграл «Челси» со счетом 1:0. Единственный мяч забил бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Черчесов заявил, что не смотрел матчи национальной команды под руководством Валерия Карпина.