Фанаты «Спартака» на матче с ЦСКА посвятили баннер трагедии в Перми

Болельщики московского «Спартака» на матче со столичным ЦСКА посвятили баннер событиям в Перми, где 18-летний молодой человек устроил стрельбу в Пермском государственном университете.

«Пермь, скорбим», — гласит надпись на полотне.

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего задержали, его личность была установлена. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча. После 25 минут игры счет 0:0.

Ранее журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и столичным «Спартаком».