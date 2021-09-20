Фетисов связал стрельбу в Пермском университете с бесконтрольным доступом в интернет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Соболезнования родным и близком. Сумеем ли мы справиться с этой заразой? Все зависит только от нас. Это связано со многими процессами, в том числе с бесконтрольным доступом в интернет. Воспитание детей — это задача и семьи, и государства, и гражданского общества. Еще нужно понять мотивы ужасного действия. Это очень печально... Нужно разбираться, что происходит», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

20 сентября около 11 часов студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Как сообщают в Министерстве здравоохранения, в результате нападения погибли восемь человек, 24 пострадали. Семеро были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Личность стрелка установлена, добавили в СК. В пресс-службе Пермского государственного университета заявили, что он скончался от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что матч восьмого тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми.