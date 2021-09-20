Защитник «Зенита» Чистяков: бодаться-тягаться с Лукаку не имеет смысла

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о том, как противостоял бельгийскому форварду лондонского «Челси» Ромелу Лукаку в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне хотелось сыграть как можно лучше и ближе именно к Ромелу. Надо было постараться его закрыть. Отдал все силы. Какую тактику выбрал? Старался располагаться именно таким образом, чтобы не давать ему разворачиваться. В итоге так все и сложилось, что большую часть матча провел рядом с ним. Было много борьбы.

Поприжать, подтолкнуть бельгийца? Ой нет! Вы же в курсе, каких он габаритов. И бодаться-тягаться с ним не было смысла. Я действовал по-другому.

Гол Лукаку? Идеальная подача, выигранное единоборство от Лукаку и классный удар», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Счет в матче на 69-й минуте открыл Ромелу Лукаку. Бельгиец откликнулся на подачу Сесара Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Станислава Крицюка.

В группе «Зенита» помимо лондонцев выступают туринский «Ювентус» и «Мальме». В их очном поединке победу одержал итальянский клуб со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что «Челси» в матче пятого тура Английской премьер-лиги уверенно обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0.