Хачатурянц: жребий перед матчем РПЛ в виде игры «Камень, ножницы, бумага» недопустим

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказался о ситуации перед началом матча между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом» (4:2). Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, капитаны команд Александр Солдатенков и Максим Осипенко с помощью игры «Камень, ножницы, бумага» определили, кому принадлежит право развести мяч с центра поля.

Глава комитета заявил, что они рассмотрят этот случай. По его мнению, санкций арбитру не последуют, однако в будущем такие случаи недопустимы. Все арбитры будут проинформированы об этом.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после семи проведенных матчей лидирует петербургский «Зенит», на второй строчке — московское «Динамо». Замыкает тройку — «Сочи».

Ранее сообщалось, что хавбек московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян попал в список самых дорогих футболистов младше 18 лет. Россиянин занял 16-ое место, а его стоимость оценили в €9 млн.

Лидером рейтинга стал испанский полузащитник «Барселоны» Педри. На второй строчке расположился его одноклубник Педри Ансу Фати, а третий в списке француз Эдуарду Камавинга, перешедший из «Ренна» в мадридский «Реал».