Прием пищи с телефоном в руке не заставляет переедать, выяснили ученые

PhyBeh: перекусы перед телевизором сильнее всего повышают риск набора веса
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Вустерского политехнического института в Массачусетсе установили, что просмотр телевизора во время еды повышает риск переедания сильнее, чем использование смартфона. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiology and Behaviour (PhyBeh).

Авторы изучали, как разные цифровые отвлекающие факторы влияют на количество съеденной пищи. В эксперименте участвовали 114 мужчин и женщин, которые не знали истинной цели исследования и считали, что оно посвящено многозадачности. Всем добровольцам предложили одинаковый набор закусок — чипсы и шоколадные драже — и разделили их на три группы.

Участники из первой группы во время еды смотрели телевизор, вторая группа была увлечена смартфонами, а третья ела без каких-либо отвлечений. Исследователи фиксировали количество потребленной пищи.

Результаты показали, что просмотр телевизора значительно увеличивал калорийность перекуса. В среднем участники из «телевизионной» группы съедали около 164 килокалорий, тогда как те, кто ел без отвлечений, — примерно 131 килокалорию. При этом разница между пользователями смартфонов и людьми, не использовавшими гаджеты, оказалась минимальной и статистически незначимой.

«Наши результаты показывают, что именно просмотр телевизора с большей вероятностью способствует перееданию и формированию менее здоровых пищевых привычек», — отметили психологи, проводившие исследование.

По их словам, телевизор сильно отвлекает внимание, из-за чего мозг хуже фиксирует, что и в каком количестве было съедено, а это может приводить к ощущению недостаточного насыщения.

Авторы предполагают, что смартфон оказывает меньший эффект, потому что во время его использования задействованы обе руки. При просмотре телевизора руки остаются свободными, и человек может есть практически автоматически. Исследователи советуют по возможности отказываться от просмотра телевизора во время еды, чтобы лучше контролировать объем порций и собственные пищевые сигналы.

Ранее был найден способ защитить организм от ожирения на клеточном уровне.

