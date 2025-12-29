В арбитражный суд поступил иск о банкротстве бывшей сети Decathlon

Арбитражный суд Москвы 11 февраля проверит обоснованность заявления ООО «Нексус Евразия», требующего признать банкротом АО «Октоблу», головную структуру сети спортивных магазинов Desport (в прошлом – Decathlon). Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах по делу уточняется, что сумма задолженности АО «Октоблу» перед заявителем составляет чуть больше 9 млн рублей.

По данным агентства, ООО «Нексус Евразия» оказывало Decathlon консультационные, информационно-аналитические и иные согласованные сторонами услуги.

В октябре издание «Коммерсантъ» писало, что акционерное общество «Октоблу», операционная компания сети спортивных товаров Desport в России после его ухода из страны в 2022 году, столкнулось с угрозой банкротства.

По данным газеты, общая сумма исков, поданных к структуре, приблизилась к 850 млн рублей. Выручка компании в прошлом году подошла к 5 млрд рублей, что почти в шесть раз больше, чем в 2023 году. При этом убытки достигли почти 3 млрд.

