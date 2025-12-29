Размер шрифта
В арбитражный суд поступил иск о банкротстве бывшей сети Decathlon

Суд в Москве рассмотрит заявление о банкротстве бывшей сети Decathlon
Global Look Press

Арбитражный суд Москвы 11 февраля проверит обоснованность заявления ООО «Нексус Евразия», требующего признать банкротом АО «Октоблу», головную структуру сети спортивных магазинов Desport (в прошлом – Decathlon). Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах по делу уточняется, что сумма задолженности АО «Октоблу» перед заявителем составляет чуть больше 9 млн рублей.

По данным агентства, ООО «Нексус Евразия» оказывало Decathlon консультационные, информационно-аналитические и иные согласованные сторонами услуги.

В октябре издание «Коммерсантъ» писало, что акционерное общество «Октоблу», операционная компания сети спортивных товаров Desport в России после его ухода из страны в 2022 году, столкнулось с угрозой банкротства.

По данным газеты, общая сумма исков, поданных к структуре, приблизилась к 850 млн рублей. Выручка компании в прошлом году подошла к 5 млрд рублей, что почти в шесть раз больше, чем в 2023 году. При этом убытки достигли почти 3 млрд.

Ранее стало известно, зачем Decathlon продолжил поставки товаров в РФ после закрытия.

