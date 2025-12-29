«Ему нельзя разрешать выступать здесь»: кто расстроил украинского лыжника

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не должны принимать участие в престижной многодневке «Тур де Ски». Об этом в интервью шведскому изданию Expressen заявил украинский лыжник Андрей Доценко.

«Не думаю, что им следует участвовать. Я не злюсь на него (Коростелева). Но спорт — это политика. И это нехорошо. Ему нельзя разрешать участвовать здесь», — убежден Доценко.

Коростелев и Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках. Сейчас они выступают на «Тур де Ски», но не смогли преодолеть квалификацию спринта свободным стилем. Коростелев стал 49-м, Непряева — 34-й. Отметим, что Доценко в этой же дисциплине показал 98-й результат.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

