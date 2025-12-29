Четырехлетний ребенок сломал ключицу, оставшись без присмотра в российском детсаду

В Амурской области четырехлетний ребенок получил перелом в детском саду. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел еще в октябре в селе Аркадьевка, однако известно об этом стало лишь сейчас. Ребенок во время спортивных игр в детском саду столкнулся с другим малолетним и получил закрытый перелом ключицы.

Позже прокуратура выяснила, что в момент инцидента воспитатель отвлекалась на разговор с охранником, а младший воспитатель отсутствовала — дети остались без надлежащего присмотра.

Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с дошкольного учреждения. Суд постановил взыскать с детского сада в пользу ребенка компенсацию в размере 120 тысяч рублей.

