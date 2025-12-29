Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В России завершился осенний призыв в армию

Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва россиян на военную службу
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В России завершился осенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, для прохождения службы в Вооруженные силы РФ призвано и направлено 135 тысяч человек.

Отмечается, что впервые призыв проводился с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений», созданной правительством России совместно с Минцифры и другими ведомствами. В Минобороны подчеркнули, что реестр подтвердил свою эффективность — более 550 тысяч россиян получили отсрочку от призыва на службу без явки в военкоматы.

28 октября Госдума приняла закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно изменениям, медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь будут проводиться в течение всего года. Однако отправка призывников для прохождения службы, как и ранее, будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также среди нововведений то, что призывная комиссия может принимать решения об отсрочке от службы или освобождения от призыва без личного присутствия граждан. Военкоматы получили право выдавать выписки из реестра воинского учета в электронном формате.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27526177_rnd_2",
    "video_id": "record::5706cad8-d2a2-474a-bbd3-b05ee2236002"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+