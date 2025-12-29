В России завершился осенний призыв в армию

В России завершился осенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, для прохождения службы в Вооруженные силы РФ призвано и направлено 135 тысяч человек.

Отмечается, что впервые призыв проводился с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений», созданной правительством России совместно с Минцифры и другими ведомствами. В Минобороны подчеркнули, что реестр подтвердил свою эффективность — более 550 тысяч россиян получили отсрочку от призыва на службу без явки в военкоматы.

28 октября Госдума приняла закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно изменениям, медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь будут проводиться в течение всего года. Однако отправка призывников для прохождения службы, как и ранее, будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также среди нововведений то, что призывная комиссия может принимать решения об отсрочке от службы или освобождения от призыва без личного присутствия граждан. Военкоматы получили право выдавать выписки из реестра воинского учета в электронном формате.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.