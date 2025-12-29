ВТБ анонсировал рост выдачи ипотеки в России в полтора раза

ВТБ: выдача ипотеки в РФ в декабре вырастет почти в 1,5 раза, до 735 млрд рублей

Российские банки в декабре 2025 года выдадут физическим лицам около 735 млрд рублей ипотечных кредитов, это на 48% выше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Отмечается, что декабрьские показатели текущего года будут в 2,6 раза выше, чем годом ранее.

«Декабрьский ажиотаж, с одной стороны, носит сезонный характер, с другой — в этом году он усилен дополнительным фактором: многие заемщики стремятся оформить «семейную» ипотеку до конца года на фоне ожидаемых изменений в 2026 году», — говорится в заявлении банка.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в России тревожная ситуация с ипотекой, поэтому правительство усилило меры по ее господдержке.

В ноябре зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил «Газете.Ru», что ставки по ипотеке, в отличие от ставок по вкладам, не реагируют так же мгновенно. Российские банки на уровне закона нужно подталкивать к их уменьшению — например, чтобы они находились в прямой фиксированной зависимости от ключевой ставки.

Ранее Матвиенко рассказала о влиянии семейной ипотеки на уровень рождаемости в России.