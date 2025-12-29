Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

ВТБ анонсировал рост выдачи ипотеки в России в полтора раза

ВТБ: выдача ипотеки в РФ в декабре вырастет почти в 1,5 раза, до 735 млрд рублей
miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Российские банки в декабре 2025 года выдадут физическим лицам около 735 млрд рублей ипотечных кредитов, это на 48% выше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Отмечается, что декабрьские показатели текущего года будут в 2,6 раза выше, чем годом ранее.

«Декабрьский ажиотаж, с одной стороны, носит сезонный характер, с другой — в этом году он усилен дополнительным фактором: многие заемщики стремятся оформить «семейную» ипотеку до конца года на фоне ожидаемых изменений в 2026 году», — говорится в заявлении банка.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в России тревожная ситуация с ипотекой, поэтому правительство усилило меры по ее господдержке.

В ноябре зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил «Газете.Ru», что ставки по ипотеке, в отличие от ставок по вкладам, не реагируют так же мгновенно. Российские банки на уровне закона нужно подталкивать к их уменьшению — например, чтобы они находились в прямой фиксированной зависимости от ключевой ставки.

Ранее Матвиенко рассказала о влиянии семейной ипотеки на уровень рождаемости в России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27526183_rnd_5",
    "video_id": "record::495005e6-c6ac-450b-8d1f-c67127c97a89"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+