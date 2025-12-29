В России продлили упрощенный порядок для поступления в техникумы

Эксперимент по упрощенному поступлению в техникумы в России продлен до 2029 года

В России продлен эксперимент по упрощенному поступлению в организации среднего профессионального образования до 2029 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, согласно этому документу, расширен список регионов-участников.

В прошлом учебном году данный эксперимент был запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Его запустили среди выпускников девятых классов, которые планировали поступление в колледжи и техникумы. Они могли получить аттестат об основном общем образовании в упрощенном порядке. Таким выпускникам разрешалось сдавать не четыре экзамена, а всего два — русский и математику.

Согласно закону, теперь это нововведение затронет и другие регионы. Так, упрощенная сдача экзаменов и поступление в техникумы и колледжи будет работать в Татарстане, Камчатском крае, Липецкой области, Московской области, Мурманской области, Ростовской области, Смоленской области, Тверской области, Тюменской области, Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе.

