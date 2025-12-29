У актрисы Кристины Цветковой отказали два пальца после побоев в фитнес-клубе

Актриса Цветкова сказала, что стала жертвой нападения в фитнес-клубе

Актриса Кристина Цветкова пожаловалась на побои, которые ей нанесли в популярном фитнес-клубе из-за музыки в видео. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По словам Цветковой, 18 декабря после тренировки по боксу она находилась в женской раздевалке и выкладывала видеоролик с занятия под музыку. Это якобы не понравилось одной из посетительниц, и женщина сперва в грубой форме потребовала выключить трек, а после напала на Цветкову.

Актриса утверждает, что женщина избивала ее палкой для обуви, выдергивала волосы и кусала, а после одного из укусов у нее временно отказали два пальца.

Цветкова добавила, что только защищалась от женщины. Когда нападавшая ушла, Кристина попросила администратора вызвать скорую и полицию, но, с ее слов, получила отказ. Когда полицию вызвали, Цветкова написала заявление и самостоятельно обработала раны.

Позже она узнала, что нападавшая также обратилась к полицейским, заявив, что первой начала драку именно Цветкова.

