У актрисы Кристины Цветковой отказали два пальца после побоев в фитнес-клубе

Актриса Цветкова сказала, что стала жертвой нападения в фитнес-клубе
Кристина Цветкова/VK

Актриса Кристина Цветкова пожаловалась на побои, которые ей нанесли в популярном фитнес-клубе из-за музыки в видео. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По словам Цветковой, 18 декабря после тренировки по боксу она находилась в женской раздевалке и выкладывала видеоролик с занятия под музыку. Это якобы не понравилось одной из посетительниц, и женщина сперва в грубой форме потребовала выключить трек, а после напала на Цветкову.

Актриса утверждает, что женщина избивала ее палкой для обуви, выдергивала волосы и кусала, а после одного из укусов у нее временно отказали два пальца.

Цветкова добавила, что только защищалась от женщины. Когда нападавшая ушла, Кристина попросила администратора вызвать скорую и полицию, но, с ее слов, получила отказ. Когда полицию вызвали, Цветкова написала заявление и самостоятельно обработала раны.

Позже она узнала, что нападавшая также обратилась к полицейским, заявив, что первой начала драку именно Цветкова.

Накануне победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила, что ее похитили и пытались изнасиловать на Бали.

Ранее концертный директор Киркорова устроил драку на открытии ГУМ-катка в Москве.

