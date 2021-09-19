В РФС раскритиковали работу Карпина на посту тренера сборной России

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин заявил, что сборной России под руководством Валерия Карпина будет тяжело достичь хороших результатов. Слова Созина передает радиостанция «Говорит Москва».

Представитель РФС считает, что экс-наставник сборной Станислав Черчесов был преждевременно отправлен в отставку. По мнению Созина, результат национальной команды сильно давит на Карпина, так как он не имел возможности нормально подготовить команду к международным матчам. Кроме того, функционер отметил, что Карпин имеет хороший козырь, так как при невыходе на чемпионат мира — 2022 он сможет аргументировать неудачу тем, что не было возможности чательно подготовить футболистов.

«Я, конечно, желаю удачи Карпину и нашей сборной, но преждевременное снятие Черчесова поставило в тупик что одну сторону, что другую. Ничего Карпин нового сборной не принесет, никаких новых идей он не даст, никаких новых игроков не откроет. У него на это нет ни времени, ни возможности. Он не выигрывал чемпионатов России как тренер, он не добивался ничего в Испании, но это замечательный российский футболист», — сказал Созин.

Напомним, Станислав Черчесов был отправлен в отставку 8 июля. Он возглавил сборную в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Ранее бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, в чем отличие нынешней сборной России под руководством Валерия Карпина от команды, которую возглавлял Станислав Черчесов.